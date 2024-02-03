شكرا لقرائتكم خبر عن هل النظر لشاشة الكمبيوتر طوال اليوم يضر بعينيك؟.. طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيط بنا التكنولوجيا من كل الاتجاهات من شاشات الموبايل وأجهزة الكمبيوتر، وعلى الرغم من أهميتها إلا أنها تؤثر على العين ، وتعرف هذه الحالة باسم متلازمة النظر للكمبيوتر الرقمية.

وأوضحت الدكتورة نضار حسن استشارى جراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، أن استخدام الأجهزة الرقمية لوقت طويل يكون السبب الرئيسى فى إجهاد العين، بسبب الإضاءة الصادرة من هذه الأجهزة التى تسبب قلة رطوبة من العين وجفاف وقد يصل الأمر إلى الحساسية.

وأضافت طبيبة العيون فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن معرفة مخاطر النظر الطويل للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر يكون خطوة كبيرة للتغلب على للمضاعفات، ولكن إذا شعرت بحكة في عينيك، فهذا يرجع إلى الجفاف الناجم عن عدم كفاية إنتاج الدموع لحماية أعيننا.

يمكن حماية العين من خلال اتخاذ الإجراءات التالية والتى تشمل وضع الشاشة الخاصة بجهاز الكمبيوتر فى مستوى العين مع ضبط الإضاءة بدرجة لا تسبب إزعاج استخدام نظارات كمبيوتر مضادة للانعكاس والتي قد تقلل من أي ضرر ناتج عن التعرض للضوء الأزرق، ويمكن استخدام قطرات الدموع الصناعية لتجنب جفاف العين .