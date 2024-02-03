شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تزود امتصاص الحديد امزجه مع فيتامين سى.. ومنها عصرة ليمون على الكبدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الليمون على الكبدة، والعسل مع الليمون وغيرها من الأشياء التي سمعت دائمًا أنها ترتبط مع بعض، ولكن هل فكرت لماذا ترتبط الأكلات الغنية بالحديد مع فيتامين سى.

أوضحت الدكتورة شيرى أنسى نجيب، استشارى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، أنه من بين الفيتامينات والمعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم، فإن فيتامين C هو دائمًا ما يحظى بأكبر قدر من الاهتمام، عند تناول مكملات فيتامين C، سيكون لدى جسمنا ما يكفي من الصحة لمحاربة الميكروبات الضارة بالصحة.

أوضحت استشارى التغذية العلاجية في تصريح لـ"الخليج 365"، أن تناول مكملات فيتامين C لزيادة امتصاص الحديد هو موضوع مهم للكثير من الناس لأهميته بالجسم، حيث إن وجود الحديد في الجسم له دور مهم في توفير الأكسجين للأعضاء في الجسم، ونقصه يؤثر على صحة القلب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك، عندما يمتص الجسم كمية كافية من الحديد، تتم جميع عمليات التمثيل الغذائي أيضًا بشكل أكثر سلاسة.

وأشارت إلى أن مجموعة الفيتامينات تزيد من امتصاص الحديد تشمل الحمضيات مثل اليوسفي أو الجريب فروت والليمون لتكملة كمية فيتامين C التي يحتاجها الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفراولة والفلفل الحلو ذو اللون الأحمر غنية جدًا بالمواد المغذية، وخاصة جيدة لمكملات فيتامين سي، إلى جانب ذلك، يجب عليك تناول الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة لتكملة الألياف وزيادة كمية فيتامين C للجسم يوميًا.

أوضحت الطبيبة أن من بين الميكس في الأطعمة التي يتناولها الكثير من دون أن يعلم فوائدها الليمون على الكبده، والبقدونس تحت اللحمة المشوية، والعسل الأسود مع بعض قطرات الليمون.