شكرا لقرائتكم خبر عن عشان صحة جسمك وجودة نومك.. اعرف الوقت المثالى لتناول العشاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تشعر بعدم الحصول على النوم بشكل صحيح وتعاني من ارتجاع الحمض في الليل؟ إذا كنت تعاني من هذه المشاكل، فمن المرجح أنك تتناول العشاء في وقت متأخر من الليل.

تناول الطعام مبكراً يمكن أن يعزز جودة صحتك العامة، يمكن أن يمنع العديد من الأمراض الكامنة في المستقبل، لذا فإن تناول العشاء المبكر سيعزز عملية التمثيل الغذائي ويحسن صحة الأمعاء ويحافظ على صحتك بشكل عام.

أوضح الدكتور محمد سيد أستاذ التغذية رئيس مركز معلومات الأمن الغذائي، أنه من الناحية المثالية، يجب أن تكون الوجبة الأخيرة في اليوم قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من الذهاب إلى النوم، فإذا كنت من الأشخاص التي تتناول الطعام وتذهب مباشرة إلى السرير، فمن المرجح أنك ستواجه أعراض تتمثل فى حرقة المعدة، والارتجاع الحمضي، وعدم النوم بشكل صحى.

وأضاف أستاذ التغذية، أنه إذا كنت تتناول عشاءك في وقت متأخر، فأنت ستعانى من بعض حالات الجهاز الهضمى المزمن مثل ارتجاع المريء وعسر الهضم والسمنة وما إلى ذلك.

ولكن تناول العشاء في وقت مبكر يمنحك راحة في الجهاز الهضمى للعمل بشكل صحى في الصباح، لان تناول الطعام والنوم بعدها مباشرة يضعف من عمل الجهاز الهضمى في اليوم التالي، وقد تشعر بعدم تحسن في عملية الهضم، كما أن الحفاظ على وقت يتراوح بين 2-3 ساعات بين أخر وجبة لك يقلل من الارتجاع الحمضي المعدة، بالإضافة إلى ضمان حصولك نوم صحى ومريح.