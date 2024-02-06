شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أورام الكبد.. الأعراض وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان الكبد من الأمراض الخطيرة والمنتشرة على مستوى العالم، ومعظم سرطانات الكبد الأولية هي إما سرطان في الكبد وإما سرطان في القنوات الصفراوية في الكبد، وكلا النوعين من السرطان له أسباب وأعراض وعلاجات مشتركة، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الكبد وطرق علاجه.

قال الدكتور أحمد فتحى سيد أحمد، استشارى جراحة الأورام بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، إن أورام الكبد تتكون نتيجة حدوث نمو غير طبيعي في خلايا الكبد، مضيفاً أن خطر الإصابة بسرطان الكبد يزيد في حالة الإصابة الطويلة بمرض التهاب الكبد الوبائي B أو C أو فى حالة تليف الكبد.

وأوضح أن من أبرز أعراض سرطان الكبد وجود كتلة في البطن، الغثيان والقيء، فقدان الشهية و الوزن بصورة مفاجئة، تغير في لون البول والبراز.

وأكد أنه فى حالة الشعور بهذه الأعراض يجب إجراء فحص طبي فورا لأن هذا يساعدك علي اكتشاف سرطان الكبد في مرحلة مبكرة وبالتالي تكون فرص العلاج أحسن ويمكن استئصال الورم عن طريق المنظارعلي عكس اكتشاف الورم في حالة متأخرة.

وبحسب موقع "كليفيلاند كلينيك" هناك العديد من العلاجات الشائعة لسرطان الكبد بما في ذلك الجراحة لإزالة جزء من الكبد وزراعة الكبد والعلاجات الموجهة للكبد مثل الانصمام الشرياني الكبدي والاستئصال.

يمكنهم أيضًا استخدام عدة أنواع من العلاج الكيميائي، والعلاج الإشعاعي.

الوقاية من سرطان الكبدعلى الرغم من أنه لا يمكنك الوقاية من سرطان الكبد بشكل كامل، إلا أنه يمكنك القيام بما يلي لتقليل فرص الإصابة بسرطان الكبد:

-تجنب السلوكيات التي تؤدي إلى تليف الكبد.

-الوصول إلى وزن صحي أو الحفاظ عليه.

-احصل على لقاح التهاب الكبد B. هذا اللقاح آمن للجميع تقريبًا.