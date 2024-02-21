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“الخضيري”: لم يثبت علميًّا أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يسبب سرطانًا أو مرضًا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن تكون إعادة تسخين بعض الأطعمة من مسببات السرطان أو أي أمراض.

وقال الخضيري، ردًّا على تساؤل حول المقاطع المنتشرة والتي تحذر من إعادة تسخين “السبانخ” لاحتوائه على النترات، والبيض، وبعض أنواع اللحوم كونها تسبب سرطانًا: إن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولم يثبت علميًّا أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يسبب سرطانًا أو أي مرض.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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