“الخضيري”: لم يثبت علميًّا أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يسبب سرطانًا أو مرضًا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الخضيري”: لم يثبت علميًّا أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يسبب سرطانًا أو مرضًا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن تكون إعادة تسخين بعض الأطعمة من مسببات السرطان أو أي أمراض.
وقال الخضيري، ردًّا على تساؤل حول المقاطع المنتشرة والتي تحذر من إعادة تسخين “السبانخ” لاحتوائه على النترات، والبيض، وبعض أنواع اللحوم كونها تسبب سرطانًا: إن هذه الادعاءات غير صحيحة، ولم يثبت علميًّا أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يسبب سرطانًا أو أي مرض.