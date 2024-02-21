شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الخضيري”: لم يثبت علميًّا أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يسبب سرطانًا أو مرضًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض نفى أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن تكون إعادة تسخين بعض الأطعمة من مسببات السرطان أو أي أمراض.