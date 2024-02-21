جامعة الملك سعود تُنظَّم مؤتمر الرياضة والنشاط البدني الدولي.. أبريل القادم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تنظم جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني مؤتمرها الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني تحت شعار: “النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة” خلال الفترة 20 – 21 شوال 1445هـ، بمشاركة العديد من القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والمنظمات والهيئات الرياضية.

ويناقش المؤتمر قضايا حيوية وحديثة متعلقة بممارسة النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة، تتمثل في محاور عدة أبرزها: النشاط البدني للصحة والوقاية من الأمراض المرتبطة بقلة الحركة للجنسين، والنشاط البدني للحالات الخاصة “ذوي الأمراض المزمنة، كبار السن، المعاقين، الحوامل”، والنشاط البدني والرياضي لصحة الأطفال والناشئة لتعزيز جودة حياتهم، ودمج النشاط البدني ضمن مستهدفات الرعاية الصحية في تحسين كفاءة الإنفاق الصحي.

كما تشمل المحاور أضرار سلوك الخمول البدني على الصحة، والذكاء الاصطناعي وأتمتة النشاط البدني المعزز لجودة الحياة، والتشريعات والأنظمة الداعمة والممكنة لاستدامة ممارسة النشاط البدني، والجوانب النفسية والاجتماعية ودورها في استدامة ممارسة النشاط البدني، والنشاط البدني لتعزيز جودة النوم، وغيرها من القضايا التي يتفرد بها هذا المؤتمر الدولي بمشاركة أفضل المهتمين والخبراء والعلماء والباحثين الدوليين من كافة دول العالم للمشاركة في صياغة توصيات علمية، تمهيداً لرفعها لصناع القرار بكافة المنظمات والهيئات والقطاعات الرياضية المحلية والدولية.