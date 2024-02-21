“تجمع المدينة المنورة الصحي” يطلق خدمة فحص ما قبل الزواج في 10 مراكز صحية بالمنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_

أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن إطلاق 10 مراكز جديدة لتوفر خدمة “فحص ما قبل الزواج” على مستوى المنطقة، وذلك بهدف التوسع في تقديم الخدمات الصحية اللازمة وسهولة الوصول لها من المقبلين على الزواج، وذلك تزامناً مع اليوم السعودي للزواج الصحي الذي يوافق 21 فبراير من كل عام.

وأوضح التجمع الصحي أن المراكز العشرة الجديدة هي مركز الجرف الغربي، والبدراني ومركز صحي قباء ومركز صحي باقدو ومركز درة المدينة ومركز سيد الشهداء ومركز شوران ومركز عروة ومركز صحي الصويدرة بالإضافة لمركز صحي البلينية بمحافظة بدر.

وبين التجمع أن هذه الخطوة تهدف إلى التوسع في تقديم خدمة فحص ما قبل الزواج في ظل سعي التجمع لتكامل الخدمات بالمراكز الصحية وتعزيز الوصول للخدمة بكل يسر وسهولة، إضافة إلى رفع جودة الخدمة لتحقيق رضى المستفيد وتعزيز دور المراكز الصحية في تقديم الخدمة وتفعيل دور طبيب الأسرة في المشورة والمتابعة.

وأكد التجمع الصحي أن المراكز الجديدة تُضاف إلى القائمة السابقة التي تقدم هذه الخدمة ممثلة بمركز فحص الزواج ومركز فحص الزواج بالمختبر المرجعي بينبع ومركز صحي حنين بمحافظة بدر ومركز صحي خيبر بمحافظة خيبر ومركز صحي المنشية ومركز صحي المهد و مستشفى العيص العام ومستشفى وادي الفرع ومستشفى الحمنة العام ومستشفى الحناكية.

وأشار إلى أهمية فحص ماقبل الزواج للحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية بالإضافة لبعض الأمراض المعدية مثل “التهاب الكبد ب” ومرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز”، كما تأتي بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل، مشيراً إلى أنه يمكن الحصول على الخدمة بأسهل الطرق من خلال حجز موعد عن طريق تطبيق صحتي أو الاتصال بالرقم الموحد (937).