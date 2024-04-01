شكرا لقرائتكم خبر عن الخضراوات الخضراء الغنية بفيتامين ب13 لمنع ارتفاع نسبة الكولسترول بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب فيتامين ب13 دورًا في الجسم في العديد من العمليات الجسدية الرئيسية التي تساهم في صحتنا بشكل عام.

قد يكون فيتامين ب 13، هو الحل للحفاظ على مستويات الكوليسترول المرتفعة، ويشتهر فيتامين ب13 بدوره الحيوي في الحفاظ على الصحة المثالية، وهو مهم بشكل خاص في الإشراف على تنظيم الكوليسترول في أجسامنا.

فيتامين ب 13 غني بالأطعمة الخضراء الفائقة للتحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعي، إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات الكولسترول، فوفقا لموقع onlymyhealth حاول إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين ب 13 ذات اللون الأخضر إلى نظامك الغذائي

السبانخ

السبانخ من بين الخضروات الخضراء المتوفرة بسهولة والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول وكذلك الحفاظ على مستويات فيتامين ب 13 في الجسم على المسار الصحيح.

الأفوكادو

يعتبر الأفوكادو غنيًا بالدهون الجيدة، وهو خيار ممتاز عند محاولة التحكم في مستويات الكوليسترول المرتفعة بشكل طبيعي، فهى قوة غذائية تحتوي على الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأفوكادو بشكل فعال في تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، مما يوازن مستويات الكوليسترول الإجمالية.

البروكلي

البروكلي مليء بفيتامين ب13 والكثير من الفيتامينات والمعادن الأخرى، والبروكلي ليس من الخضروات العادية، وهو معروف بخصائصه التي تخفض نسبة الكوليسترول ويساعد في الوقاية من أمراض القلب.

الكيوي

الكيوي، هي فاكهة موسمية غنية بفيتامين ب13، بسبب محتوياته المضادة للأكسدة والألياف وفيتامين C تجعله خيارًا ممتازًا لصحة القلب والسيطرة على الكوليسترول.

التفاح الأخضر

لذيذ ومليء بفيتامين ب 13، التفاح الأخضر هو خيار ذكي للوجبات الخفيفة، تحتوى على نسبة عالية من الألياف، وتساهم هذه الفاكهة في التحكم في مستويات الكوليسترول.