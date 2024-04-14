شكرا لقرائتكم خبر عن صرير الأسنان أثناء النوم.. استراتيجيات فعالة يمكن أن تساعدك على التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد صرير الأسنان، حالة شائعة يمكن أن تؤثر على الأشخاص في أي مرحلة من مراحل الحياة، ويحدث غالبًا دون وعي أثناء النوم.

في حين أن معظم حالات صرير الأسنان غير ضارة ولا تحتاج إلى علاج، إلا أن طحن الأسنان الشديد يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات إضافية، بما في ذلك تلف الأسنان وألم الفك أو التعب والصداع، لذلك، فمن الأهمية بمكان تحديد علاماته ومعالجتها من أجل إدارة أفضل.

ما الذي يسبب صرير الأسنان أثناء النوم؟

وفقا لموقع "onlymyhealth"، فأن صرير الأسنان أثناء النوم يُعرف باسم صريف الأسنان أثناء النوم، وهى حالة لا إرادية مرتبطة بالنوم ويمكن أن تكون ناجمة عن عوامل متعددة، جسدية ونفسية، وتشمل هذه:

القلق أو التوتر: يمكن أن يكون صرير الأسنان أثناء النوم استجابة لا واعية للتوتر أو التوتر أو الذعر أو أي مشاعر أخرى ساحقة.

اضطرابات النوم: انقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم يسبب توقفًا قصيرًا في التنفس ويرتبط أيضًا بطحن الأسنان ليلًا.

عوامل نمط الحياة: الإفراط في تناول الكافيين، واستهلاك الكحول، وزيادة التدخين قد يسبب صرير الأسنان أثناء النوم.

العمر: صرير الأسنان أثناء النوم هو أكثر شيوعًا عند الأطفال هذه الأعراض قد تتلاشى مع البلوغ، وقد يعاني بعض البالغين أيضًا من صرير الأسنان.

علامات صرير الأسنان

بالنسبة للأطفال، قد يلاحظ الآباء أصوات انقباض الأسنان أو طحنها في الليل. تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الاستيقاظ بألم في الفك أو الوجه

المعاناة من الصداع أو آلام الأذن

الأضرار التي لحقت بأسنانك، مثل التآكل أو التقطيع أو الكسور

لذلك، فإن زيارة أخصائي طبي وإجراء فحوصات منتظمة للأسنان أمر بالغ الأهمية في تحديد أي علامات للأعراض المرتبطة بالجز على الأسنان أثناء النوم.

كيفية وقف صرير الأسنان

من خلال مشاركة بعض الاستراتيجيات الفعالة لوقف أو إدارة صرير الأسنان لدى البالغين والأطفال، يجب اتباع ما يلي:

يساعد استخدام واقيات الفم ليلاً على حماية الأسنان ومنع الطحن أثناء النوم.

ممارسة تمارين التنفس الخفيفة أو التأملات التي تقلل التوتر قبل النوم.

يمكن أن يساعد الانغماس في اليوغا أيضًا في تقليل الأعراض المرتبطة بالتوتر في الجسم.

ممارسة تمرين عضلات الفك وعضلات الوجه سيساعد على استرخاء الفك، مما يقلل من تصلب العضلات.

يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة مثل التقليل من تناول الكافيين والتدخين في منع صرير الأسنان أثناء النوم.

يمكن أن يكون صرير الأسنان لفترة طويلة مدعاة للقلق، خاصة عندما يبدأ في التسبب في أعراض أخرى، مثل ألم الأذن والصداع وألم الفك وغير ذلك الكثير.

تأكد من زيارة الطبيب للتأكد من تشخيص إصابتك بالصرير أثناء النوم، يمكنك أيضًا محاولة إدارة التوتر لديك والانغماس في أنشطة تقليل التوتر مثل التمارين الرياضية واليوجا وتمارين التنفس والتأمل، قد تساعد هذه في علاج الأعراض وقد يكون لها تأثير إيجابي على صحتك العامة.

