شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك يعشق تلوين البيض في شم النسيم.. انتهزها فرصة وعرفه فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعشق الأطفال يوم شم النسيم على وجه الخصوص لممارسة طقوس تلوين البيض، كنوع من الترفيه والمتعة، ومع اقتراب يوم شم النسيم الموافق الإثنين المقبل، السادس من شهر مايو المقبل، نوجه نصيحة للأمهات بانتهاز هذه الفرصة ومحاولة تحفيز أطفالهم على تناول البيض خاصة عند القيام بتلوينه وتعريفهم بأهم فوائده الصحية.

فيما يلى.. فوائد تناول البيض للأطفال والكبار بمناسبة يوم شم النسيم، وفقًا لتقرير موقع "Healthline":

- البيض مصدر غنى بالبروتين، لذلك فهو مهم جدًا لصحة عضلات طفلك، حيث تحتوى البيضة الواحدة على 6.5 جرام من البروتين، لذلك احرصِ على تقديم بيضة واحدة لطفلك يوميًا خاصة فى وجبة الإفطار.

- يحتوى البيض على العديد من العناصر الغذائية مثل البيوتين، المفيد لنمو شعر طفلك وصحته وترطيبه.

- البيض مهم جدًا لإمداد طفلك بالطاقة اللازمة، كما أنه يمنح شعورًا كبيرًا بالشبع وذلك نظرًا لمحتواه العالى من البروتين.

- يحتوى البيض على ما يسمى بالكولين، وهو ليس ضروريًا فقط لصحة القلب، بل أنه مفيد لصحة الدماغ، حيث يساعد على تنشيط الذاكرة وتحسين المزاج.

- يُعزز البيض صحة الجهاز المناعى للجسم، خاصة أنه غنى بفيتامينات أ وب12 والسيلينيوم أيضًا، وكلاهم ضروريًا لعمل الجهاز المناعى لجسم طفلك بشكل أكثر فاعلية.

- من المعروف أهمية فيتامين أ للحفاظ على صحة العين، وهو متوافر فى البيض، لذلك من المهم تناول أطفالك للبيض من أجل الحصول على جرعة كافية من هذا الفيتامين للوقاية من مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعين.