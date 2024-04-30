شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تحافظ على صحة عظامك فى الصيف.. ابتعد عن المشروبات الغازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فصل الصيف من المواسم الأساسية لتحسين صحة العظام خاصة مع توافر أشعة الشمس، وأوقات الإجازات التي تساعد على الاسترخاء، وتوافر بعض الأطعمة الموسمية الغنية بالبوليفينول والتي تعمل جميعها على تحسين صحة العظام وفقًا لما نشره موقع houstonphysicians.

طرق تحسين صحة العظام هذا الصيف وجبة خفيفة من الأطعمة الموسمية الغنية بالبوليفينول

تتوافر الأطعمة الموسمية الغنية بمادة البوليفينول بفضل أشعة الشمس الساطعة والطقس الدافئ، في فصل الصيف، وهي مجموعة من المواد النباتية تلعب دورًا في صحة العظام، وتقليل خطر الإصابة بكسور العظام وتتوافر في التوت الأسود والبنجر والكرز.

اقضِ بعض الوقت في الشمس

يعد قضاء الوقت في الشمس طريقة سهلة لمساعدة عظامك هذا الصيف. حيث تساعد أشعة الشمس أجسامنا على إنتاج فيتامين د الذي يسمح لجسمنا بإنتاج الكالسيوم. و الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د يكونون أكثر عرضة لخطر كسر العظام وفقدان العظام، وللحصول على جرعتك اليومية من فيتامين (د)، حاول قضاء ما لا يقل عن 20-30 دقيقة يوميًا في ضوء الشمس المباشر.

خذ بعض الوقت للاسترخاء

يمكن أن تؤثر صحتك العقلية على الصحة الجسدية لعظامك، وعندما لا تأخذ وقتًا للاسترخاء، يمكن أن يتراكم التوتر الذى يتسبب في الشعور بالإجهاد، وينتج عن هذا الإجهاد هرمون يسمى الكورتيزول والذى يعد أحد عوامل فقدان العظام، ولذلك تأكد من قضاء بعض الوقت للاسترخاء هذا الصيف.

تؤكد الأبحاث أن العظام، مثل العضلات، تستجيب للتمرين من خلال أن تصبح أقوى، وهذا يعني أن التمارين اليومية يمكن أن تساعد في عكس آثار فقدان العظام مع تقدمنا في العمر، لأنها تجعلها أكثر مرونة ضد التلف، والمشي هو الخيار الأمثل هذا الصيف للاستيقاظ وممارسة بعض التمارين، ولذلك استهدف 30 دقيقة من الحركة يوميًا .

ابق بعيدًا عن المشروبات الغازية



يستمتع الكثير من الناس بتناول المشروبات الغازية يوميًا خلال فصل الصيف ، ولكن من الأفضل تجنب هذا المشروب السكري من أجل عظامك. يُظهر المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية ارتباطًا بين استهلاك الكولا وانخفاض كثافة المعادن في العظام. للحفاظ على رطوبتك ودعم صحة عظامك ، يعد الحليب أو الماء خيارات أفضل.