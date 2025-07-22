وفاة أمريكى أثناء أشعة بالرنين المغناطيسي بسبب سلسلة.. ما إجراءات السلامة

ذكرت تقارير وفاة رجل أمريكي يبلغ من العمر 61 عامًا في نيويورك، بعد أن تم سحبه إلى داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.وقالت الشرطة وفقا لموقع " nbcnews"، إن الرجل كان يرتدي سلسلة معدنية كبيرة ودخل الغرفة دون إذن بينما كان جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، الذي يستخدم مجالًا مغناطيسيًا قويًا.

وقالت الشرطة إن القلادة المعدنية التى كان يرتديها الشخص تسببت في "انجذابه إلى الآلة مما أدى إلى حدوث حلقة طبية"، مشيرة إلى أن الحادث وقع حوالي الساعة 4:30 مساءً.وذكرت التقارير أن الرجل دخل غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي دون إذن بينما كانت زوجته تخضع لفحص الركبة، وفقًا لما ذكرته بي بي سي، وأضافت الإدارة في بيان: "كان الضحية يرتدي سلسلة معدنية كبيرة حول رقبته، مما أدى إلى دخوله الجهاز، مما أدى إلى نوبة مرضية".

قالت زوجته، إنها كانت تخضع لفحص بالرنين المغناطيسي على ركبتها، وطلبت من زوجها الحضور لمساعدتها على النهوض بعد العملية، وكان زوجها يرتدي سلسلة معدنية وزنها 9 كيلوجرامات مزودة بقفل، كان يستخدمها في تمارين رفع الأثقال.

في تلك اللحظة، أدار الجهاز رأسه، وسحبه إلى الداخل، ودخل إلى جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، قالت لشبكة "CNN": حاول الفني إبعاده، لكن جهوده باءت بالفشل.

وأضافت أن السلسلة التي كان يرتديها زوجها لم تكن جديدة على الطاقم الطبي، فقد ناقش الزوجان الأمر مع فني التصوير بالرنين المغناطيسي خلال زيارات سابقة، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها ذلك الفني تلك السلسلة على زوجها، لقد سبق أن تحدثا عنها."

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية فإن المجالات المغناطيسية في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي تجذب أشياءً مثل المفاتيح والهواتف المحمولة وحتى أسطوانات الأكسجين، قد يُسبب هذا تلفًا في الماسح الضوئي أو حتى إصابة "المريض" أو الطاقم الطبي، لذا يوصى دائما بخلع أي معادن يرتديها الشخص.