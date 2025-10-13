3 أصناف غذائية أضيفيها لطفلك مع البيض!

فوائد البيض لصحة الطفل

أصناف تعد من البيض

قدمي البيض بكل أشكاله سواء كان مقلياً أو مسلوقاً لطفلك ابتداء من الشهر السادس وعلى مدى سني مرحلة طفولته خاصة؛ حيث يعمل البيض على تقوية الذاكرة وتنشيط المخ وتعزيز صحة الدماغ واكتمال نموه في سن مبكرة، وذلك لأن البيض يحتوي على معدل عالٍ من حمض الأوميغا 3، وكذلك فهو يحتوي على مادة الكولين، وهي مادة فعالة في بناء الخلايا العصبية في المخ، مما يعمل على تقوية مراكز التذكر وعدم النسيان، ولذلك يوصف البيض للمسنين بشكل يومي لوقايتهم من الإصابة بالزهايمر. اهتمي بتقديم البيض لطفلك بشكل يومي؛ لأنه من العناصر الغذائية ذات المحتوى العالي من المعادن المختلفة والفيتامينات، بالإضافة لأن البيض يعد مصدراً ممتازاً للبروتين الحيواني الذي يعزز من بناء الخلايا والعضلات، ويحتوي البيض على عنصري الكالسيوم والسيلينوم الضروريين لتسنين الأطفال؛ حيث يسرع في ظهور الأسنان وتقليل آلام بزوغها المزعجة. اهتمي بتقديم البيض المسلوق بشكل خاص لطفلك يومياً؛ حيث أثبتت الأبحاث العلمية أهمية البيض في زيادة طول القامة عند الأطفال، بشرط الأطفال الذين لا يعانون من قصر القامة الوراثي، كما أن احتواء البيض على بروتين صحي يعمل على زيادة نمو الشعر وكثافته عند الأطفال، بالإضافة لدوره الفعال في نمو وصحة العظام. أكثري من تقديم البيض المسلوق أو المقلي بطريقة صحية لطفلك خصوصاً في فصل الشتاء وفترات انقلاب الفصول؛ حيث يحتوي البيض المسلوق خصوصاً على مادة تُعرف بـ"الأفوميكروجلوبيولين"، وهي مادة تساعد في علاج إصابة الطفل من أعراض الرشح والأنفلونزا ونزلات البرد، وكذلك تعمل على محاربة البكتيريا الضارة التي قد تصيبه بالاضطرابات الهضمية. ابتكري طرقاً لتقديم البيض لأطفالك يومياً؛ لأنه يحمي عين الطفل من أمراض العيون المنتشرة وخاصة المرتبطة بالشبكية، إضافة لارتباطه بصحة القلب والأوعية الدموية ودوره في حماية الجسم عموماً من الإصابة بفقر الدم؛ حيث يوصف للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وأعراضها، ورغم محتوى البيض العالي من الدهون؛ إلا أنه يحمي الطفل من الإصابة بالسمنة؛ حيث يسد الجوع بشكل فعال، مما جعله وصفة لمنْ يرغبون بقوام رشيق.

أسباب رفض الطفل لتناول البيض

طفل يُعد طعاماً من البيض

لاحظي أن طفلك يرفض تناول البيض؛ لأنه لا يحب شكل البيض مثلاً، وهناك مخاوف طبيعية لدى الأطفال من شكل البيض حين يكون مسلوقاً بشكل كامل أو مهروساً أو مقلياً، فغالباً الطفل يحب الطريقة التي يمسك بها بقطع الطعام على شكل شرائح طولية أو دائرية بين أصابعه، ولا يستطيع أن يمسك مثلاً ببيضة كاملة مسلوقة ومقشرة دون أن تتفتت. لاحظي أن طفلك قبل عامه الأول قد يرفض أي صنف من الطعام مهما كان، في حال قمت بتقديمه له للمرة الأولى بعد الرضاعة مثلاً؛ لأن الطفل الرضيع يعرف أنه في مرحلة اكتشاف أصناف كثيرة الطعام، وبمجرد أن يرفض صنفاً فهناك البديل له، ولذلك فمن الصعب أن يعود لتناول البيض مثلاً حتى ينساه ثم تقومين بإعادة المحاولة وهكذا. امتنعي عن تقديم البيض النيء لطفلك، فمن أسباب رفض الطفل لتناول البيض عموماً هو مذاق البيض النيء أو نصف الناضج أو المخلوط مع الحليب السائل؛ حيث تعتقد الأم أن البيض النيء أو نصف الناضج أكثر فائدة لصحة الطفل، والحقيقة أن البيض غير الناضج بشكل تام قد يكون مصدراً لنقل عدوى خطرة هي بكتيريا السالمونيلا، إضافة لطعمه وقوامه غير المحبب للطفل.

ما هي الأصناف التي تُزيد من القيمة الغذائية للبيض عند تقديمه لطفلك؟

تشجيع الطفل على تناول البيض

1- البيض مع الأفوكادو

2- البيض مع الثوم

3- البيض مع البصل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:59 صباحاً - ما إن يبدأ الطفل في تناول الطعام الخارجي، إلى جانب الرضاعة الطبيعية؛ حتى تبدأ الأم في إدخال البيض واللبن الزبادي "الروب" إلى رأس القائمة؛ حيث ترى الأمهات أنهما صنفان هامان من أجل صحة ومناعة الطفل، وخصوصاً من أجل صحة الأسنان والعظام، كما أن للبيض فوائد أخرى كثيرة على مدى سنين عمر الإنسان، مما جعله من الأصناف الرئيسية التي تقدم خلال الوجبات الرئيسية.وعلى الرغم من فوائد البيض الكثيرة؛ إلا أن الأم تلاحظ أن طفلها كثيراً ما يرفض تناوله، كما أن شهيته لتناول البيض لا تكون دائماً في نفس المعدل.ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية تغذية ونوم الأطفال الدكتورة نهى سميح؛ حيث أشارت إلى 3وهي الأفوكادو والبصل والثوم في الآتي:اعلمي أنك حين تضيفين الأفوكادو الكامل النضج مع البيض وهرسهما معاً وإضافة القليل من زيت الزيتون، فسوف تقدمين وجبة متكاملة لطفلك، وسوف تكون في نفس الوقت وجبة مشبعة، فإلى جانب الفوائد العديدة للبيض، والذي يفضل تقديمه للطفل مسلوقاً سلقاً تاماً؛ فإضافة الأفوكادو يعزز من شعور الطفل بالشبع بشكل صحي؛ حيث إنه يحتوي على دهون صحية، ومثله كذلك زيت الزيتون، مما يعزز نمو عضلات الطفل بشكل سليم وزيادة لياقته البدنية وأيضاً سوف تلاحظين أن طفلك سوف يخلد إلى النوم خلال الليل بحيث ينام نوماً متواصلاً، بسبب شعوره بالشبع، ولذلك يفضل تقديم هذه الوجبة للطفل كوجبة عشاء.لاحظي أن الثوم يعد منجماً صحياً ودوائياً، وقد عرف الثوم منذ آلاف السنين على أنه من أقوى المضادات الطبيعية التي تحافظ على صحة الإنسان، وخصوصاً الطفل وتعزيز المناعة ضد الأمراض، وقد شاع استخدام الثوم في زمن الأوبئة التي كانت تضرب بلاداً واسعة مثل الكوليرا والطاعون، وعلى هذا الأساس فمن الضروري أن تضيفي الثوم للبيض بعد سلقه، ويمكن أن تقومي بهرس الثوم وتقديمه للطفل مرشوشاً فوق البيض المقلي بالزيت الصحي أو السمن الطبيعي، وبذلك تحصلين على محتوى غذائي وقائي للطفل؛ حيث إنه يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية للطفل، وكذلك في حماية الطفل من العدوى الفيروسية في فترة تغير الفصول.اعلمي أن وصفة تقديم البيض مع البصل هي وصفة غذائية قديمة، وتعد من التراث الذي انتشر في ثقافات الطبخ لدى الكثير من الشعوب؛ حيث يُضاف البصل المفروم وخاصة البصل الأخضر مع البقدونس إلى خليط البيض النيء، ثم يقلى ويقدم على شكل أقراص شهية تُعرف بـ"العجة"، ولذلك يمكنك استخدام البصل وإضافته إلى البيض المسلوق أيضاً بعد أن يتم الحصول على عصيره، وإضافة القليل من الملح وقطرات من زيت الزيتون ومزج هذه المكونات معاً وتقديمها للطفل؛ للحصول على فوائد البصل النيء؛ حيث إن البصل المطبوخ يفقد الكثير من فوائده بسبب تعرضه للحرارة، والبصل حين يضاف إلى البيض يعتبر مضاداً للأكسدة، مما يعني تعزيز مناعة الطفل ضد الأمراض، ويفضل أن تكثري من إضافته للبيض في فصل الشتاء؛ لتقليل إصابة الطفل بأمراض الرشح والأنفلونزا.قد يهمك أيضاً: حساسية البيض لدى الأطفال أبرز أسبابها وكيف يمكن تشخيصها؟*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.