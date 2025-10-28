5 نصائح مهمة للتخلص من صداع ما بعد الولادة القيصرية

أسباب حدوث الصداع بعد الولادة القيصرية

الولادة القيصرية

اعلمي أن السبب الأول لإصابتك بالصداع وألم الرأس بعد الولادة القيصرية هو تعرضك لأعراض فقر الدم، أي الانيميا، لأنه من الطبيعي أن تفقدي نحو لتر كامل من الدم خلال العملية الجراحية، ويجب أن يكون معدل هيموجلوبين الدم لديك مرتفعاً وفي معدله الطبيعي أو أكثر وذلك بعد شهر من الولادة ويفضل أن تحصلي على الحديد كمكمل غذائي قبل موعد الولادة بشهرين على الأقل لكي تتلافي الإصابة بفقر الدم وما ينتج عنه من مضاعفات. لاحظي أنه من الطبيعي أن تتعرضي إلى قلة النوم قبل الولادة بسبب متاعب الحمل في الشهر الأخير وكبر حجم البطن خصوصاً وبسبب تفكيرك المفرط بالولادة ومتاعبها مما يؤدي إلى إصابتك بالصداع التوتري الذي ينجم عنه الإصابة بصداع ما بعد الولادة لاحقاً. اعلمي أن تعرضك إلى التخدير النصفي، حيث إن حقنة التخدير تتسبب في حدوث فتحة في السائل النخاعي وبالتالي يمكن لهذه الفتحة ألا تنغلق سريعاً مما يتسبب في تسرب نقطة من السائل النخاعي إلى دم الأم مخلفاً بعض الأعراض ومنها الصداع والدوخة والشعور بالغثيان ولكن هذه الأعراض تختفي تدريجياً. لاحظي أنه من الطبيعي أن تتعرضي بعد الولادة القيصرية مباشرة لما يعرف باضطراب معدل ضغط الدم بحيث إنه قد يرتفع أو ينخفض، ولذلك فمن الطبيعي أن تصابي بالصداع والدوار والدوخة وفقدان التوازن أحياناً ويساعدك الطبيب في التخلص من هذه الأعراض وضبط معدل ضغط الدم بعد أيام قليلة من الولادة.

5 نصائح للتغلب على صداع ما بعد الولادة القيصرية

يفضل النوم بدون وسادة

اتبعي نظام الحركة باعتدال بعد الولادة القيصرية ولا تكثري من الحركة من سريرك أو خلال وجودك فوق السرير لأي سبب من دون أن يكون ضرورياً ويجب أن تتحركي عدة خطوات في غرفتك كل ساعتين فقط لمنع حدوث الجلطات في الساقين وغير ذلك، فيجب أن تخلدي للراحة التامة لأن الحركة الكثيرة للرأس تزيد من أعراض الصداع وألم الرأس. نامي على وسادة منخفضة تماماً، ويفضل النوم على السرير بدون وسادة بعد الولادة لأنه كلما ارتفع رأسك عن مستوى جسمك سوف تصابين بالصداع أكثر ويمكن أن تقومي بالنوم على مرتبة السرير بحيث تكون غير صلبة وبذلك تتفادين آلام الكتفين أيضاً. حاولي الإكثار من شرب السوائل بأنواعها بعد الولادة مباشرة لأن ترطيب الجسم يعمل على حركة الدورة الدموية بشكل أفضل ويقلل من ألم الرأس والذي يحدث بسبب قلة توارد الدم إلى الدماغ، واكثري من الماء خصوصاً وكذلك المشروبات العشبية والحليب لزيادة إدرار الحليب وتنظيف الرحم من مخلفات الولادة. احرصي على شرب القهوة باعتدال، حيث يجب أن تتوقعي أن يصف لك طبيبك شرب القهوة بعد إفاقتك من التخدير مباشرة وخروج الغازات من أمعائك والسماح لك بشرب السوائل المخلتفة وذلك لتقليل صداع ما بعد التخدير النصفي، وبالتالي سوف تكتشفين كثيراً وسريعاً فوائد القهوة في تقليل أعراض الصداع، ولكن يجب أن تشربي فنجاناً صغيراً من القهوة بعد أن تقومي بإرضاع المولود وليس قبل القيام بالرضاعة الطبيعية التي يجب أن تحرصي عليها مبكراً، ويمكنك أيضاً أن تشربي الشاي الخفيف المضاف له بعض أوراق نبات النعناع الطازجة والتي تسهم كثيراً في تقليل أعراض الدوخة والصداع. تناولي المسكنات بانتظام وليس عند الحاجة فقط، لأن عدم تناولها بانتظام يسمح بحدوث الصداع والشعور العام بالألم خصوصاً في منطقة جرح الولادة، ويفضل أن تطلبي من طبيبك استخدام أحدث طرق تقليل الألم الطويلة الأمد هي طريقة تُعرف بـ TAP Block، وهي تقنية يقوم بها طبيب التخدير تحديداً والذي يكون قد أشرف على تخديرك قبل الولادة، ويقوم بهذه الخطوة مباشرة بعد الانتهاء من العملية القيصرية وخروج الجنين والمشيمة وكذلك مخلّفات الولادة، وهي طريقة طبية تسمح بتسكين الألم بشكل فعال وطويل المدى، وليس لثماني ساعات، وتساعد الأم لكي تستعيد نشاطها سريعاً لكي تعتني بمولودها، وبالوقت نفسه تساعدها لكي تستطيع العناية بنفسها، حيث يتم خلال هذه الطريقة حقن مخدر أي بنج سطحي، ولا يكون هذا المخدر عميقاً في عضلات بطن الأم فقط عن طريق التصوير المباشر بتقنية الإيكوغرافي، حيث إن هذه الصورة ضرورية لكي توضح موضع الإبرة بحيث يكون بين طبقات البطن فقط وبكل دقة، وبعيداً عن الأمعاء وأعضاء الجسم الأخرى الداخلية.

خطوط عامة للتعافي السريع بعد الولادة القيصرية

أم مع مولودها

تُعد الولادة، أي إنهاء الحمل عن طريق العملية القيصرية، هي الطريقة الثانية للولادة وخروج الجنين إلى الحياة، وغالباً ما يتم اللجوء إليها في حالات طبية خاصة، ولكن في حال حدوثها وتعرض المرأة الحامل لها فقد تتساءل بعض النساء عن عوارض مزعجة يجب أن تنتبه لها بعد العملية الجراحية ومن أهمها ما يشاع حول صداع ما بعد الولادة القيصرية.شاع استخدام مصطلح صداع ما بعد الولادة القيصرية كعرض حتمي وأن التخلص منه يكون صعباً ولذلك فقد التقت " الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها باستشارية طب النساء والولادة الدكتورة مرام يحيى حيث أشارت إلى 5ومنها شرب السوائل والنوم بدون وسادة وشرب القهوة ونصائح أخرى في الآتي:اهتمي باتباع تعليمات الطبيب بعد الإفاقة مباشرة من آثار التخدير، والتي تبدأ أولاً بضرورة الحركة من سريرك، والمشي ولو لخطوات، من أجل محاولة التخلص من الريح، أي الغازات والانتفاخات المتراكمة في الأمعاء، ويفضل محاولة التغوط بهدوء ولكن من دون حزق أو ضغط، فهاتان الخطوتان تعدان من أهم الخطوات اللازمة لكي يتأكد الطبيب من أن العمليات الحيوية في جسمها تعمل على ما يرام وليست لديها مشاكل.حاولي النوم أكبر مدة متواصلة من الساعات؛ لأن الراحة والنوم المتواصلين يساعدان على التعافي من آثار الولادة القيصرية بشكل أسرع، واختاري وقت نوم المولود لكي تنامي إلى جواره وتأكدي في هذه الحالة أنه سوف ينام لساعات بعد إرضاعه لا تقل عن ثلاث ساعات، وفي هذه الحالة هيئي المكان من حولك حتى لو كان الوقت خلال النهار واستمري في اتباع هذا النظام لمدة لا تقل عن أسبوع بعد الولادة حتى تعودي إلى ممارسة حياتك اليومية والمنزلية.اهتمي بالحصول على التغذية السليمة الصحية والمتوازنة، بحيث لا يتسبب النمط السيىء للتغذية في زيادة وزنك، واهتمي أيضاً بتناول حصتك من الفيتامينات والمعادن حسب وصفة الطبيب وكمكملات غذائية بعد أسبوع من الولادة تقريباً لكي لا تصابي بالإمساك؛ وذلك لتعويض جسمك ما فقده من معادن وفيتامينات بسبب النزف خلال عملية الولادة، كما ينصح الأطباء باستمرار تناول أقراص الحديد كمكمل غذائي لمدة شهرين متتاليين على الأقل بعد الولادة.