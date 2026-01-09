بسيطة وأنيقة.. شاهد مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

- 1/3
شاركت الفنانة مى عز الدين، جمهورها بأحدث ظهور لها، حيث نشرت صورة جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها رفقة زوجها الدكتور احمد تيمور.
تفاصيل إطلالة مى عز الدين رفقة زوجها
وتألقت مى عز الدين بملابس شتوية مرتدية بنطلون كاجوال جينز و بلوفر ابيض و هو ما جعلها بسيطة وأنيقة .
وتتميز مى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
وتعتمد مى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.
وكانت آخر أعمال الفنانة مى عز الدين، مسلسل قلبى ومفتاحه» الذى عرض فى رمضان الماضى 2025، وشاركها البطولة آسر ياسين ودياب وأشرف عبد الباقى، وآخرون.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
