علامات مبكرة تشير إلى موهبة طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:58 صباحاً - هل تلاحظين بعض المهارات أو القدرات لدى طفلك منذ ولادته ؟ يعد الطفل الموهوب من الأطفال الذين يتمتعون بإمكانيات أو قدرات فطرية منذ ولادتهم. فلكل طفل مواهبه ونقاط قوته الخاصة، فيعد بعض الأطفال موهوبين في الكتابة وغيرهم في الرسم والرياضة، وما إلى ذلك فعادةً ما تظهر علامات الموهبة لدى الأطفال منذ سن مبكرة. قد تشمل هذه العلامات تمتعهم بنشاط أكبر مقارنة بغيرهم من الأطفال ممن حولهم.

وفقاً لموقع " raisingchildren"يمكنك صقل مواهب طفلك مع نموه وتطوره فلا داعي للقلق إذا لم يُظهر طفلك موهبته في مجال محدد فيمكنكِ توجيه طفلكِ تدريجياً لاكتشاف مواهبه وفي المقابل، لا داعي للقلق بشأن مواهب طفلك. يمكنكِ تمييز علامات الموهبة مبكراً. كما يمكنكِ مراقبة طفلكِ وتوجيهه لينمو ويصبح موهوباً. إذن، ما هي علامات موهبة الطفل؟

التواصل اللفظي المبكر

يبدأ الأطفال الموهوبون التواصل اللفظي في سن مبكرة- الصورة من موقع Freepik

على الجانب الآخر غالباً ما يبدأ الأطفال الموهوبون التواصل اللفظي في سن مبكرة، ويستخدمون مفردات تتجاوز نطاقهم العمري. وغالباً ما يتمتع هؤلاء الأطفال بالنضج المبكر نظراً لحصيلتهم اللغوية وكثرة المفردات الدقيقة التي يتميزون بها.

غالباً ما يختار هؤلاء الأطفال كلماتهم بعناية، لكنهم يميلون إلى استخدام الكثير منها. وقد يشعرون بالإحباط أيضاً من الأطفال في نفس الفئة العمرية عندما لا يفهمونهم. وغالباً ما يلجأون إلى البحث عن الأطفال الأكبر سناً أو البالغين للتحدث إليهم.

قد يهمكِ الاطلاع على أنشطة فنية تساعد على زيادة الإبداع لدى طفلك

معالجة المعلومات

الأطفال الموهوبون غالباً ما تكون لديهم "قدرات أكثر لمعالجة المعلومات، مقارنة بالأطفال ممن هم في نفس عمرهم، ويمكنهم في كثير من الأحيان معالجة هذه المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة مقارنة بأقرانهم.

فعادةً ما يتقن هؤلاء الأطفال مواد دراسية كالقراءة والرياضيات أسرع ومع ذلك في المقابل، يعد هناك العديد من العوامل التي تمنعهم من مواجهة التحديات في البيئة المدرسية العادية، خاصة أن بعض الأطفال الموهوبين يصبحون مشاغبين في الفصل الدراسي بسبب إصابتهم بالملل مع تكرار بعض المواد والواجبات المدرسية.

كثرة الفضول

غالباً ما يُظهر الأطفال الموهوبون فضولاً أكثر ويستكشفون البيئة من حولهم بحماس أقرانهم، فيعد من الشائع أن يتعلم الطفل الموهوب أسماء جميع الديناصورات أو إحصائيات جميع لاعبي فريق البيسبول في سن مبكرة جداً بجانب كثرة الانغماس في الأنشطة التي تهمهم، إلا أنه في المقابل قد يشعر بعض آباء هؤلاء الأطفال بالملل عندما يتعين عليهم اصطحاب أطفالهم إلى المكتبة أو مساعدتهم في البحث عن الحقائق على الإنترنت مراراً وتكراراً.

ذاكرة قوية

غالباً ما يكون الأطفال الموهوبون قادرين على حفظ المعلومات بسرعة أكبر ولمدة أطول. وتُمكّنهم قدراتهم على التعلم السريع من معالجة المعلومات بسرعة وتخزينها لاستعادتها لاحقاً بكفاءة فإن قوة الذاكرة إلى جانب المعالجة السريعة للمعلومات، تجعل هؤلاء الأطفال يتعلمون المواد الدراسية بوتيرة سريعة، مما قد يجعل من الصعب على الآباء والمعلمين تقديم المعلومات للأطفال الموهوبين في أسرع وقت ممكن.

الحماس والمثابرة

يتمتع الأطفال الموهوبون بالحماس والمثابرة مقارنة بالأطفال الآخرين، وهو ما يُفسر قدرتهم على استيعاب كميات كبيرة من المعلومات، كما يتميز هؤلاء الأطفال أيضاً بأنهم اجتماعيون، ولديهم قدرة وإدراك أعمق لاحتياجات ومشاعر الآخرين من حولهم.

فعادةً، يعد من العلامات المبكرة التي تُلاحظها الأمهات على موهبة الطفل هي حساسيته الزائدة. فسيُبدي طفلكِ قلقاً شديداً تجاه ما يحيط به.

فيعد الأطفال الموهوبون أكثر قدرة على إظهار التعاطف مع الآخرين على مستوى أعمق بكثير من الأطفال في نفس العمر، وفي المقابل قد يكون هذا التعاطف الشديد والمثابرة ضاراً أحياناً بالأطفال الموهوبين فعلى سبيل المثال، قد يقدم طفلك الصغير المساعدة فوراً عندما يرى شخصاً ما في مشكلة ما.

حس فكاهي

الأطفال الموهوبون يتمتعون بحس فكاهي -الصورة من موقع AdobeStock

الأطفال الموهوبون يتمتعون بحس فكاهي أكثر، فغالباً ما يميلون لبعض أشكال الفكاهة، مثل السخرية. كما يستمتعون بالتلاعب بالألفاظ، ويتمتعون بمهارة عالية في استخدام هذه الأساليب الفكاهية.

أيضاً غالباً ما يتمتع الأطفال الموهوبون بتوقعاتٍ أعلى لأنفسهم وللآخرين، وقد تُصعّب هذه السمات أحياناً عليهم بناء علاقات طويلة الأمد مع الآخرين. فغالباً ما يُصبح هؤلاء الأطفال مهتمين بالإنصاف والصدق في سن مبكرة جداً.

الخيال القوي

غالباً ما يُظهر الأطفال الموهوبون خيالاً واسعاً، من خلال قدرتهم على تأليف قصص لم يكن يتخيلها آباؤهم أومعلموهم. فغالباً ما يكون هؤلاء الأطفال أكثر صراحة في حديثهم أو كتابتهم أو في رسوم فنية، وغالباً ما يُعتبرون مبدعين للغاية. يمضون وقتاً في التخيل، وغالباً ما يُوصفون بأنهم مفكرون مستقلون.

الملاحظة الحادّة

يتمتع الأطفال الموهوبون بالقدرة على الاهتمام بالتفاصيل بشكل أكثر حدّة من الأطفال الآخرين في نفس الفئة العمرية.

عند قراءة الكتب أو مشاهدة الأفلام، غالباً ما يلاحظ الأطفال الموهوبون معلومات تبدو تافهة قد يغفل عنها الآخرون. ويؤدي اهتمامهم بالتفاصيل غالباً إلى تصوير مطول للمواقف أو الصراعات، مما قد يكون أحياناً مصدر إحباط للآباء والمعلمين.

مهارات حل المشكلات

يتمتع الأطفال الموهوبون بقدرات أكبر لحل المشكلات، فيستمتعون عادة بحل المشكلات المعقدة وإيجاد حلول لم يفكر بها الأطفال الآخرون من حولهم، ويتمتع هؤلاء الأطفال أيضاً بكثرة طرحهم لبعض الأسئلة الوجودية فعلى سبيل المثال، قد يرغب طفلك الصغير بطرح أسئلة عما يدور في البيئة من حولهم .

في النهاية يجب الانتباه إلى أن هؤلاء الأطفال الموهوبين تظهر عيهم العديد من العلامات المبكرة، لذا فيجب مناقشة الأمر مع معلم المدرسة فإن تحديد قدرات طفلك مبكراً يُمكن أن يساعدك أنت ومعلمه على وضع برنامج تعليمي يُساعده على اكتشاف وتعزيز مهاراته ومواهبه.

ربما تودين التعرف إلى طرق تنمية تقدير الذات عند الطفل