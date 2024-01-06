انت الان تتابع خبر مشاهد من الاستعراض العسكري بذكرى تأسيس الجيش العراقي في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأدى القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، التحية لوحدات وكراديس من المقاتلين تمثل مختلف صنوف الجيش العراقي، والأسلحة المدرعة والتخصصية وأسلحة الميدان والتشكيلات والأجهزة الساندة والفنية، بمختلف معدّاتها، وقيادة القوة البحرية، بينما حلقت في سماء بغداد مختلف طائرات القوة الجوية العراقية ومروحيات طيران الجيش.

كما استعرضت، أمام القائد العام للقوات المسلحة، وحدات وتشكيلات تمثل ألوية الحشد الشعبي، وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وكراديس تمثل مجموعة من تشكيلات وزارة الداخلية، أبرزها قوات الشرطة الاتحادية، والردّ السريع وكلية الشرطة، وباقي القيادات المقاتلة، ضمن قواتنا المسلحة البطلة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وجمع من القيادات العسكرية والأمنية، والمحافظين ورؤساء النقابات، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق.