انت الان تتابع خبر بالصور... رحمة رياض من أفضل الإطلالات لحفل رأس السنة 2024 ومن الأسوأ؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع التسليم بأناقة النجمات وذوقهنّ الرفيع، لا بد من التوقّف عند إطلالات ليلة رأس السنة التي تُعتبر أنيقة ومُلفتة للغاية، إن من حيث الأسلوب أو من حيث الألوان المفعمة بالحيوية. لذا، نستعرض في هذا الموضوع تقييم الخبراء عن الإطلالات، فمن برأيك هي النجمة الفائزة بلقب أفضل إطلالة لليلة رأس السنة 2024؟

بعد مرور أيام على بداية العام، لا تزال إطلالات الفنانات العربيات تتصدّر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، خصوصاً مع إستمرار النجمات نشر صورهنّ عبر حساباتهن الرسمية على المنصات الرقمية.

رحمة رياض

سحرت النجمة رحمة رياض الجمهور وحتى خبراء الموضة بإطلالتها الأنيقة في حفلها في العاصمة بيروت، وارتدت الفنانة العراقية فستان طويل وواسع باللون الأبيض ويدخله حبات براقة على منطقة الصدر، وظهرت عليها علامات الحمل، مما أثار إعجاب الرواد بظهورها وهي حامل بمولودها الأوّل. وأكّد خبير الموضة باتريك خليل أنّ اإطلالة رحمة هي من أفضل الإطلالات في حفل رأس السنة.

هيفاء وهبي

إنتقد خبير الموضة ايلي حنا إطلالة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، فأشار إلى أنّ الإطلالة مبتذلة جداً والفستان متكرّر كثيراً عند هيفاء بالرغم من جمال اللون وقصّة الفستان الأنيقة. وأيضاً، إنتقد إيلي التاج الذي وضعته الفنانة على رأسها وقال إنّ لا لزوم له وكان بإمكانها تغيير تسريحة شعرها السيئة.

إليسا

إختارت المطربة اللبنانية إليسا أولى إطلالاتها في سهرة رأس السنة في ليلة "نجمات العرب" في السعودية، كلاسيكية وأنيقة، حيث ارتدت فستان أسود أنيق وفاخر، نال إعجاب نقاد الموضة والجمال الذين إعتبروا إطلالتها هذه هي من أفضل إطلالاتها خلال مسيرتها الفنية. وقال باتريك خليل إنّ إطلالة إليسا "كاملة متكاملة".

أحلام

أعجب النقاد بإطلالة النجمة الخليجية أحلام حيث ارتدت فستان أسود من قماش المخمل الأنيق وأرفقت معه وشاح طويل وضخم بنفس لون الفستان. وكالعادة، أضافت أحلام على الإطلالة المجوهرات الماسية الثمينة.

نانسي عجرم

إجتمع خبراء الموضة على رأي واحد حول إطلالة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي أنّها إطلالة جديدة وغير مبتذلة، وأنّ نانسي خرجت من الستايل الكلاسيكي التي اعتادت عليه لسنوات عديدة.