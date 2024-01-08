انت الان تتابع خبر مع قرب إطلاقها.. تعرف على شروط وتفاصيل قروض صندوق الإسكان العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الاعمار بنكين ريكاني في تدوينة على حسابه في فيسبوك، إنه "تردني الكثير من الاستفسارات حول فتح التقديم على قرض صندوق الإسكان، ‏وللتوضيح سيتم فتح التقديم اعتبارا من 4 شباط ولغاية 7 شباط ‏كل يوم لمجموعة من المحافظات "، مبينا ان "التقديم سيبقى مفتوحاً حسب المبلغ المتاح ويغلق عند نفاذه".

شروط التقديم

وتتضمن شروط التقديم للحصول على قروض الإسكان ضرورة اخراج المواطن سند 25 وإجازة بناء ومحضر تثبيت حدود وخارطة بناء وكفيل ضامن، وفي حال كان المقترض موظف بإمكانه أن يكفل نفسه.

جنس الأرض

ويجب أن يكون جنس الأرض ملك صرف ويجب أن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع، ومنح القرض يكون بعدة أنواع، أولا: إذا كانت الأرض عرصة يستطيع أن يبني المقترض طابق أو طابقين، وثانيا: إضافة بناء أي إذا كان المقترض لديه طابق ارضي ويرغب بتشييد الثاني بإمكانه أن يلحقه بطابق آخر، ولا يشمل القرض أي ترميم بل هو قرض للبناء.

الحد العمري

وقرض الإسكان ملزم بالإعمار بناءً على شركة التأمين لأن قرض الصندوق في شركة التامين يسقط القرض في حال وفاة المقترض والتي تحدد العمر من 18 – 65 عاما، ويشترط هنا أن المقترض نفسه هو من يقدم على القرض ويكمل إجراءات المعاملة حصرا.

آلية صرف القرض

وتكون الية صرف القرض على شكل ثلاث دفعات، الأولى 30% من قيمة القرض على البتلو، و 40% على التسقيف، والثالثة 30% تصرف على التشطيبات وفق لجنة متخصصة تقوم بالكشف في كل مرحلة لصرف كل دفعة.

تسديد القرض

وتبلغ نسبة الاستقطاع 348 ألف و 750 دينار يتم تسديدها شهريا الكترونيا من خلال شركة متخصصة وفق منافذ الكترونية مخولة من قبل صندوق الإسكان.

وفاة المقترض

في حالة وفاة المقترض يسقط القرض وهنا يجب أن يتوجه ورثته الذين يمتلكون حجة وصاية لإكمال إجراءات المعاملة وإنهاء التسديد.