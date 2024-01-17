انت الان تتابع خبر ضابطة برتبة ملازم ثانٍ.. من هي "ماديسون مارش" المتوجة بلقب ملكة جمال أمريكا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي ديسمبر/كانون الأول، قبل أسابيع قليلة من المسابقة، قالت ماديسون مارش لبعض زملائها من الطيارين قبل رحلة من قاعدة جوية في نيفادا إنها "تحاول أن تجعل من المسابقة أمراً إيجابياً للقوات الجوية، وللجميع". فيما شاركت الشابة الأمريكية المتأهلات في عرض للياقة البدنية، ومناقشات لبعض الموضوعات، وعرض لفساتين السهرة، وأداء المواهب.

وفي جولة المناقشة المتباينة، التي تناولت موضوعات متعددة في مسابقة ملكة الجمال، أجابت مارش على موضوع "المخدرات في أمريكا" من خلال استذكار معركة والدتها الراحلة مع سرطان البنكرياس، أما في فقرة المواهب فتحدثت مارش عن تجربتها في الحصول على رخصة طيار في عمر الـ16 عاماً. وبعد فوزها هنأت القوات الجوية الأمريكية الفائزة على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وكتبت في تغريدة: ""تهانينا لطيارتنا، الملازم الثاني ماديسون مارش، المعروفة أيضاً بلقب ملكة جمال كولورادو – والتي توجت للتو بلقب ملكة جمال أمريكا، مارش هي أول عضو في الخدمة الفعلية يفوز باللقب على الإطلاق".

بدوره رحب عمدة كولورادو سبرينغز يمي موبولاد بفوز مارش قائلاً في تغريدة على "إكس": "ماديسون، تتمنى لك نجاحاً كبيراً لقد ألهمت عدداً لا يحصى من الفتيات لتحقيق أحلام كبيرة والوصول إلى النجوم". من هي ملكة جمال أمريكا؟

ماديسون مارش البالغة من العمر 22 عاماً، وهي طالبة ماجستير في مجال السياسة العامة بجامعة هارفارد، تنافست مع 51 متسابقة، يمثلن جميع الولايات الأمريكية الخمسين، بإضافة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قبل أن تتم تصفيتهن إلى 11 متسابقة، في دور نصف النهائي. وتخرجت مارش في أكاديمية القوات الجوية العام الماضي بعد أيام قليلة من فوزها بلقب ملكة جمال كولورادو، وهي تدرس أيضاً في كلية كينيدي بجامعة هارفارد على أمل الحصول على درجة الماجستير في السياسة العامة.

وفي مجال الأعمال الخيرية نجحت الشابة في تأسيس مؤسسة ويتني مارش مع أفراد عائلتها وجمعت أكثر من 250 ألف دولار لأبحاث سرطان البنكرياس، وفقاً لسيرتها الذاتية الرسمية. وفي وقت سابق، قالت مارش عن تجربة مشاركتها في مسابقة ملكة جمال أمريكا: "إنها تجربة رائعة أن أجمع كلا الجانبين من الأجزاء المفضلة في حياتي معاً، وآمل أن أحدث فرقاً للآخرين حتى يتمكنوا من إدراك أنه ليس عليك أن تضع حدوداً لنفسك".