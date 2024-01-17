انت الان تتابع خبر لوجود عمل طارئ.. كشف سبب إيقاف ضخ مياه الإسالة في البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365: "الى اهالي مركز محافظة البصرة نود اعلامكم سوف يتم إطفاء جميع مشاريع ماء المركز يوم الأربعاء المصادف 17 كانون الثاني 2024 من الساعة 6 صباحا وسيعاد العمل في الساعة 6 مساءً من هذا اليوم بعد اكمال الخلل".وأوضحت المديرية ان "قطع الماء جاء بسبب وجود عمل طارئ في أحد الأنابيب الناقلة"، مضيفا: "راجين من المواطنين الاستعداد وتهيئة امورهم لغرض خزن أكبر كمية من الماء وترشيد في الاستهلاك شاكرين تعاونكم معنا".

يذكر ان محافظة البصرة لا تزال تعاني من ازمة مياه الاسالة بسبب عدم وجود مشايع حقيقة لمعالجة هذه المشاكل