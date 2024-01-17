اخبار العالم / اخبار العراق

الأعرجي وأحمديان يبحثان جهود البلدين للحفاظ على أمنهما

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الأعرجي وأحمديان يبحثان جهود البلدين للحفاظ على أمنهما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان، إن "أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي قاسم الأعرجي، أنه لن يتم التسامح بأي شكل من الأشكال مع أي عملية يقوم بها الكيان الصهيوني ضد شعب وحكومة إيران من أي بلد".

وأكد الجانبان بحسب البيان "خلال محادثة على جهود البلدين للحفاظ على أمن إيران والعراق وضمانهما".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا