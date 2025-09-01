انت الان تتابع خبر الهايس: لا يشرفني ان أكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الهايس في مقطع فيديو تابعته الخليج 365، "تم استبعادي من الانتخابات القادمة لاسباب معروفة"، مبينا ان "الدعوى المقامة ضدي من قبل مجهول ادعى عني اني استلم راتب تقاعدي من دائرة تقاعد الانبار، وهذا حقي لاني دافعت عن العراق وتم إصابتي".

وأضاف "نشكر الذين استبعدونا من الانتخابات، ولو ارادوا اجراء فحص على المرشحين فان 80 بالمئة منهم يجب استبعادهم"، مشيرا الى "اننا قاتلنا ولم نساوم او نسرق بل دافعنا عن العراق ومحافظتنا ولم نسكن فنادق عمان او دبي".

واختتم حديثه بالقول "لا يشرفني ان اكون ضمن العملية الانتخابية المقبلة".