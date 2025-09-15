انت الان تتابع خبر رئيس الوزراء وولي العهد السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية المشتركة والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية