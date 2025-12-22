انت الان تتابع خبر رئيس الوقف السني بضيافة القاضي فائق زيدان لمتابعة الدعاوى القضائية المرفوعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل اليوم الاثنين الموافق 22 / 12 / 2025، رئيس ديوان الوقف السني الدكتور عامر شاكر الجنابي، رفقة مدير عام دائرة الاحتفالات الدينية والمؤتمرات نور الدين محمد".



وأضاف انه "جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالإجراءات القانونية في الدعاوى المعروضة على المحاكم الخاصة بالوقف السني".

وكانت اخر دعوى قضائية رفعها الوقف السني تتعلق بالشاعر علي نعيم بعد مقطع فيديو ظهر فيه نعيم يلقي ابياتا من الشعر تضمنت "تجاوزا على صحابة الرسول".