انت الان تتابع خبر السوداني: من غير الصحيح أن تُصرف الأموال وتؤهل المداخل دون متابعة أوزان الشاحنات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، اليوم الأربعاء، مدخل بغداد - الموصل، بعد إعادة تأهيله وتوسعته، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وأمين بغداد ومحافظ بغداد ونائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين المحليين.وأجرى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب زيارة إلى المحطة الوزنية للاطلاع على العمل ومتابعة الإجراءات الخاصة بمراقبة حركة الشاحنات، وشدد على ضرورة التزام السائقين بالوزن المحدد في جميع أنحاء البلد وعدم التلاعب به، وتطبيق قوانين الحمولة الزائدة للحد من الأضرار التي تلحق بالطرق والبنية التحتية، مؤكداً أنه من غير الصحيح أن تُصرف الأموال وتؤهل المداخل والطرق من دون متابعة أوزان حمولات الشاحنات.

وأكد السوداني أن تطوير مداخل العاصمة يمثل واحدة من أولويات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وأمانة بغداد والتي يجب إنجازها بأسرع وقت، مشيراً إلى أن تطوير المداخل مع مشاريع فكّ الاختناقات والطريق الحلقي الرابع ستؤدي إلى تحقيق التنمية التي تحتاج إلى شبكة نقل حديثة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء وجود جهد كبير يبذل من الجميع ولاسيما من قبل المحافظين، سواء السابقين أو الحالي، لإنجاز هذا المشروع، كما أشار إلى جهود أمانة بغداد في إتمام عملها ضمن المهلة الممنوحة لها لإكمال هذا المشروع، في مسار الخدمات التي ستتواصل بوصفها التزاماً حكومياً ضمن واجبات المسؤول وحق المواطن.

وأشار إلى اعتماد نوعية المشاريع وانجازها وفق المواصفات المحددة، وأكد أن حملة الإعمار التي يشهدها العراق أكسبت مهندسينا الخبرة والقدرة على الإنجاز بأعلى المواصفات، مقدماً شكره الى المواطنين على صبرهم وتحملهم طيلة مدة العمل في المشروع، كما بين أن لدى الحكومة كماً هائلاً من المشاريع وفق قراءة للواقع الخدمي ولجميع الأقضية والنواحي في البلاد.

من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب عن شكره لحكومة السوداني لجهودها في مجال الخدمات والإعمار، مبيناً أن الإنجاز يمثل خطوة نحو مشاريع أخرى ستخدم المواطنين في بغداد والمحافظات، وأوضح أن الحكومة، منذ اليوم الأول، أكدت نهجها القائم على الكفاءات والتكنوقراط، وانطلقت بمشروع إعادة بناء الدولة الحديثة بما يليق بتاريخها العريق، مؤكداً حرص مجلس النواب على دعمها، كون النجاح في تقديم الخدمات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية هو أساس استقرار الشارع.

يُذكر أن أعمال تطوير المدخل هي توسعة الطريق الرئيس ليصبح 16م بدلاً من 12م، و 8 م لكل ممر، وقد أنجز بأعلى المواصفات الفنية لزيادة تحمل الطريق، بجانب إتمام جسم الطريق بالكامل لممر الذهاب والإياب بطول 38 كم لكل جانب، مع إنشاء (21) جسراً للمشاة و(4) جسور فوقية للسيارات.

