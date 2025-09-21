انت الان تتابع خبر رئاسة الجمهورية تصادق على تعديل قانون وزارة التربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في تدوينة له، "نزف للكوادر التربوية والادارية في العراق جميعا بشرى مصادقة رئاسة الجمهورية على تعديل قانون وزارة التربية".وجاءت المصادقة بعد أن صوّت مجلس النواب، في الـ20 من آب الماضي، على مقترح التعديل الذي يهدف إلى تطوير عمل الوزارة وتحديث مهامها بما ينسجم مع متطلبات العملية التربوية والتعليمية.