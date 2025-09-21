انت الان تتابع خبر السامرائي للسفير الروسي: المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق التعاون الدولي والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السامرائي استقبل اليوم في مكتبه ببغداد السفير الروسي لدى العراق، إيلبروس كوتراشيف، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".



وبحسب البيان، أكد السامرائي خلال اللقاء على "أهمية بناء شراكات متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل"، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق التعاون الدولي بما يخدم استقرار العراق وتنميته ويعزز حضوره في محيطه الإقليمي والدولي".

