انت الان تتابع خبر انضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحكمة ورد لـ الخليج 365، أن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت رسالة رسمية من رابطة المحاكم الدستورية الآسيوية والمؤسسات المماثلة تؤكد انضمامها إليها كعضو أصيل".وأضاف البيان أن "الرابطة أشارت في رسالتها إلى أن مشاركة المحكمة الاتحادية العليا ستسهم بشكل فاعل في تعزيز الحوار الدستوري، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتطوير مجالات التعاون بين الدول الأعضاء".

وأكد البيان "حرص المحكمة الاتحادية العليا على الانفتاح والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالقضاء الدستوري، بما يعزز تبادل الخبرات والرؤى والأفكار، ويسهم في ترسيخ التعاون في مختلف القضايا ذات الصلة بالعمل الدستوري".