انت الان تتابع خبر الإسرائيليون يهاجمون "تسوركوف" ويتمنون خطفها مجددًا... والأخيرة تذكّر الكتائب بموقف سابق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

ونشرت تسوركوف جزءا من تغريدات وتعليقات الإسرائيليين المؤيدين للحرب على الغزة، مشيرة الى انها "مليئة بالمسبات والتخوين والتمنى لخطفي من جديد، وكل ذلك بسبب منشوري الأخير الذي ابدى تعاطفا مع سكان غزة".

وأضافت انها " متعودة منذ سنوات على مثل هذه التعليقات وأسوأ، جراء دعمي لحقوق الإنسان للجميع، خلال فترة أسري، كانت معظم التغطية الإعلامية في إسرائيل عني تحمل شماتة حول "مُحبة العرب" التي اختطفوها عرب".

وأضافت: "لسوء الحظ، لم يعرف عناصر الكتائب أي لغة غير العربية، ورفضوا طلبي أن يجروا بحثاً عني على غوغل ويتأكدوا من أنه غير منطقي أن أكون جاسوسة".