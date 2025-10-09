انت الان تتابع خبر العراق يرحب باتفاق وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365 أن "جمهورية العراق ترحب بالجهود الإقليمية والدولية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وأكدت "دعم العراق لجميع المساعي الرامية إلى وقف الحرب، وتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف التي تعزز الاستقرار، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وشددت الخارجية على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من دون إعاقة، بما يسهم في تهيئة بيئة إنسانية داعمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

