انت الان تتابع خبر العزم يرحّب بوقف إطلاق النار في غزة ويشيد بالجهود المصرية والقطرية والأمريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان ورد الخليج 365، إن "تحالف العزم يرحب بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء حرب الإبادة التي طالت الأبرياء من أبناء شعبنا الفلسطيني وخلّفت مأساة إنسانية مؤلمة، مؤكداً أن "هذه الخطوة تمثل بداية ضرورية لوقف نزيف الدم وحماية المدنيين وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحياة والكرامة والأمن".

وثمن تحالف العزم "الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا وجميع الدول والأطراف الدولية التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق، وفي مقدمتها الجهود الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لما لها من أثر في تحقيق التهدئة وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة".

وأكد التحالف أن "التكاتف العربي والإقليمي والدولي هو السبيل لترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم".