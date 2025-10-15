انت الان تتابع خبر مجلس بغداد يعلن الحداد 3 أيام على اغتيال المشهداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المجلس عمار الحمداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "في الوقت الذي تستعد فيه البلاد الى خوض تجربة ديموقراطية جديدة من خلال الانتخابات النيابية تخسر العملية السياسية واحد من الرجال الاكفاء والشخصيات المهنية، الشهيد صفاء الحجازي الشخصية المضحية التي قارعت الإرهاب الأعمى وإرهاب الفساد الذي نخر بالمؤسسات".



وأضاف، "يقدم مجلس محافظة بغداد أحد أعمدته صفاء المشهداني شهيداً نالته أيادي خبيثة ، ونعلن الحداد لمدة ٣ ايام مطالبين الجهات الحكومية بفتح تحقيق عاجل وسريع لكشف الاسباب والتفاصيل محملين بذلك وزارة الداخلية العراقية في تخليها عن اعضاء مجلس بغداد بعدم رفد هذه المؤسسات بحمايات تدعم بيئة العمل الميداني".