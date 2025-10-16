انت الان تتابع خبر السوداني لقائد بعثة الناتو: العراق ينظر بأهمية لمستقبل علاقات التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "السوداني استقبل اليوم قائد بعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق الجنرال كريستوف هينتزي والوفد المرافق له، حيث جرى استعراض سير علاقة التعاون بين العراق والبعثة في المجالات المعنية كافة".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "العراق ينظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء في الحلف، مثلما يستثمر وجود البعثة لتعزيز مجالات التدريب لقواتنا المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وبما يدعم القدرات الفنية والعسكرية العراقية، واستمرارها بتأدية مهامها بكل حزم ومهنية، وتطوير القدرات القتالية".

من جانبه، أعرب الجنرال هينتزي عن تقديره لـ"الأداء المتميز لقواتنا الأمنية، وقدرتها على مسك المهام في عموم أنحاء العراق"، مؤكداً أن "البعثة تتابع تطور العلاقة مع العراق، وما تتلقاه من دعم رسمي لفريقها الفني، والتعاون المشترك في ضوء مخرجات الزيارة التي قام بها السوداني إلى مقرّ الحلف في بروكسل، ولقائه الأمين العام للحلف وقادة وممثلي الدول الأعضاء".

