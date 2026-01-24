انت الان تتابع خبر أول تعليق لبارزاني بعد ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان، "نرحب بقرار الإطار التنسيقي بتسمية السيد نوري المالكي مرشحاً لمنصب رئيس وزراء العراق، وبهذه المناسبة، نهنئ السيد المالكي بترشيحه للمنصب، متمنين له النجاح والتوفيق".

وأضاف "نؤكد بأننا سنكون داعمين له في معالجة القضايا والخلافات، وتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه البلاد".

يشار الى أن الإطار التنسيقي أعلن، اليوم السبت، عن ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء.