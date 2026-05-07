انت الان تتابع خبر تحرك نيابي على العقود والاجور اليومية: اتفاق شبه نهائي على التثبيت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة، عدي عواد، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته الخليج 365، إن "هناك دراسة معدة لتثبيت العقود وهذا لا يكلف اي أعباء مالية للخزينة".

وأوضح، ان "رواتب الموظفين تبلغ أكثر من 7 تريليونات دينار"، مبينا ان "إضافة العقود لا تزيد من أعباء الرواتب أو الموازنة شيئاً، لأن الأمر يقتصر على تغير العنوان الوظيفي من عقد إلى ملاك دائم، وهناك بعض الإضافات في عدد من الدوائر يمكن معالجتها من خلال المناقلة بين أبواب الإنفاق".

أما بشأن الأجر اليومي، فذكر عواد، ان "الأجر اليومي سيحول إلى عقد وزاري، لاسيما ممن تم تعيينهم بعد عام 2019، إذ إن هناك شبه اتفاق لتحويلهم الى عقود وزارية".

وتابع عضو اللجنة المالية، ان "الأمن المالي مستقر، إلا ان إرسال الموازنة من الحكومة الجديدة سيوفر السند القانوني للاقتراض، فضلاً عن زيادة الواردات غير النفطية ومعالجة ملف الواردات غير النفطية مع إقليم كردستان".