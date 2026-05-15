انت الان تتابع خبر الزيدي وعون يؤكدان أهمية إدامة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، قدم فيه التهنئة بمناسبة نيل الزيدي وحكومته الثقة في مجلس النواب، متمنياً له التوفيق في مهامّه".

وجرى خلال الاتصال "بحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية إدامة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح العليا للبلدين الشقيقين".

