الزيدي يترأس الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي ويصدر توجيهات

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، ان "الزيدي ترأس الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي الذي تضمنه المنهاج الوزاري، والذي ضمّ وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي العراقي".



وأكد الزيدي، "أهمية تحقيق الاستقرار المالي، لما فيه من آثار تنموية واقتصادية، مشيراً إلى ضرورة التنسيق العالي بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووجوب اتخاذ القرارات المالية التي تدعم الاستقرار بما ينعكس إيجاباً على الخطط الحكومية التنموية والخدمية والاقتصادية".