انت الان تتابع خبر مستشار حكومي: الموازنة تمر بأزمة تمويل معقدة والرواتب "قضية مقدسة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر صالح في حديث لـ الخليج 365، أن "هناك تدابير قصيرة الأجل يجري العمل عليها، مشيراً إلى وجود تنسيق وتعاون كبير بين السياستين المالية والنقدية لضمان استمرار عمل الحكومة وتسيير الالتزامات الأساسية".وأوضح أن "الحرب الدائرة ذات طابع قصير الأمد، وأن الجهود الحكومية تتركز حالياً على عبور هذه المرحلة وتخفيف آثارها الاقتصادية".

وشدد المستشار على أن ملف الرواتب يمثل “قضية مقدسة” تمس حياة نحو 9 ملايين موظف وما يقارب 40 مليون مواطن، مبيناً أن كل راتب يعيل أسرة كاملة، وأنه في بلد ريعي مثل العراق لا يمكن القبول بأي نقاش حول المساس بها، باعتبارها في صدارة الأولويات الحكومية.