انت الان تتابع خبر في ظل تعثر "الكابينة".. "الأخبار" تكشف: تسليم السلاح لا يكفي لإرضاء واشنطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت الصحيفة، استناداً إلى مصدر نيابي، أنه لا توجد حتى الآن أي بوادر جدية لعقد جلسة برلمانية خاصة للتصويت على الوزارات المتبقية، لافتا الى ان الكتل السياسية لم تقدم أسماءً جديدة لرئيس الوزراء، بل لا تزال مستمرة في نقاشات حادة حول توزيع المناصب والحقائب.وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماعات السياسية تجري بشكل شبه يومي دون التوصل إلى تجاوز العقد الأساسية التي تعيق إنجاز هذا الملف، مبينة أن الوزارات الشاغرة تشمل حقائب سيادية وخدمية حيوية، منها: الدفاع، والداخلية، والتخطيط، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والإعمار والإسكان، والثقافة، والهجرة والمهجرين.

وكشفت الصحيفة، نقلاً عن المصدر ذاته، أن أحد أبرز أسباب هذا التعطيل يتمثل في "فيتو أميركي غير معلن" يعارض منح الوزارات الأمنية والخدمية لقوى مرتبطة بالفصائل.

وتابعت الصحيفة أن واشنطن، عبر مبعوثها الخاص إلى العراق وسوريا، توم برّاك، وقنوات دبلوماسية أخرى، وجهت رسائل واضحة بعدم رغبتها في رؤية شخصيات تمثل الفصائل المسلحة أو تدور في فلكها داخل المواقع الوزارية الحساسة.

كما كشفت الصحيفة عن وجود انطباع سائد لدى قوى سياسية بأن خطوات فك الارتباط التنظيمي أو تسليم السلاح من قبل بعض الفصائل قد لا تكون كافية لإزالة التحفظات الأميركية، نظراً لتعقيدات العلاقة السياسية والاستراتيجية بين هذه القوى وطهران.