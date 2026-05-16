انت الان تتابع خبر بغداد وواشنطن تبحثان تطورات الشرق الأوسط وانعكاساتها على العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

وأضافت أن "الجانبين ناقشا آخر التطورات في الشرق الأوسط وانعكاساتها على العراق، فضلاً عن آفاق التعاون بين العراق والولايات المتحدة بعد تشكيل الحكومة العراقية"، كاشفة أن "المناقشات شملت عدداً من المجالات الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والزراعة".

وأشاد الخير الله وفق البيان، بـ"جهود السيناتور فان هولين في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين"، فيما أعرب السيناتور عن "اهتمامه بالعراق وأكد استعداده لدعم وتعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".