انت الان تتابع خبر السامرائي وبارزاني يؤكدان على دعم الحكومة واستكمال متطلبات المرحلة بمشاركة الجميع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السامرائي، ان الأخير "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له، بحضور عدد من نواب وقيادات تحالف العزم، حيث جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية وعدد من الملفات المشتركة بين بغداد وأربيل".وأكد السامرائي "أهمية استكمال الكابينة الحكومية وفق الاستحقاقات الانتخابية والسياسية والوطنية، إلى جانب ضرورة تعزيز التنسيق والتفاهم بين القوى السياسية خلال المرحلة الحالية، بما يدعم استقرار البلاد وانتظام عمل مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لمعالجة القضايا المشتركة وفق الأطر الدستورية".

كما تناول اللقاء "أهمية دعم الحكومة الجديدة واستكمال متطلبات المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية مشاركة جميع القوى الوطنية في دعم الاستقرار السياسي والحفاظ على التوازنات الوطنية بما يخدم مصلحة العراق وأبنائه".