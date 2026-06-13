انت الان تتابع خبر السوداني يستذكر فتوى الجهاد الكفائي: وحدت العراقيين وصنعت النصر على داعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني، في بيان "في الذكرى السنوية لصدور فتوى الجهاد الكفائي، نستحضر، بكلّ إجلال، الموقف التاريخي للمرجع الأعلى، أية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، الذي مثّل منعطفًا مصيريًا في مواجهة خطر الإرهاب، حين استهدف العراق وشعبه ووحدته".وأضاف، "لقد جسّدت هذه الفتوى المباركة أسمى معاني المسؤولية الوطنية، فلبّى العراقيون نداء الواجب، وتوحّدوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم وسيادتهم، ليسطروا صفحات مشرقة من التضحية والفداء، أثمرت نصرًا عظيمًا على عصابات داعش الإرهابية".

واتم: "إننا إذ نحيي هذه الذكرى الخالدة، نؤكد أهمية استلهام قيمها في تعزيز الوحدة الوطنية، وحماية منجزات العراق وترسيخ أمنه واستقراره، وفاءً لتضحيات الشهداء والجرحى، وكلّ من أسهم في صناعة النصر".

