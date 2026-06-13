انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي: الفتوى إلهام رباني والحشد مشروع مرجعية والان مع التفاصيل
ولفت حمودي بالقول "لقد حقق الحشد بتضحياته وشجاعته وقوة إيمانه في غضون ثلاث سنوات انتصارات وإنجازات تدرس الآن في الخارج بعد ان ظن العالم ان المعركة قد تمتد سنوات طوال جداً"، مضيفا "يجب ان يبقى الحشد الشعبي مشروع مرجعية من اجل عراق حر مستقل وشعب كريم، بإبعاده عن الهيمنة الحزبية والتسييس".
واعرب عن أمله "من هيئة الحشد ان تكون كما أرادها السيد السيستاني، وكما ثقة الشعب بها، وكما يراد منها، وان تحظى بأعلى تدريب وشعور بالمسؤولية، وتعاون مع القوات الامنية الأخرى"، معتبرا أن "الكشف عن خلية بعثية لاستهداف رئيس جهاز الامن الوطني وضباط كبار يؤكد ان مشروع البعث لم ينته، وعلى شعبنا الانتباه بأن عدوه مازال يتربص به دوائر السوء".