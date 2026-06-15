انت الان تتابع خبر السامرائي يستقبل السفير الأسترالي ويبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد السامرائي أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في العراق، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق في القضايا التي تسهم في خدمة الشعبين الصديقين، بحسب بيان لمكتب السامرائي الإعلامي.



كما تناول اللقاء – بحسب البيان - عدداً من المستجدات السياسية والتطورات الإقليمية، حيث جرى التأكيد على أهمية الحوار والتفاهم في معالجة التحديات المختلفة، ودعم المسارات التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

