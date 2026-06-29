انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يصل دمشق في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل، اليوم الاثنين الموافق 29 حزيران 2026، إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية، تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني".

واضافت انه "من المقرر أن يجري الوزير، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية، وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".

وتابع "كما ستتناول المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات المشتركة، فضلاً عن مناقشة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطوير آليات التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار الإقليمي".