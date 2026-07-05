انت الان تتابع خبر واشنطن تؤكد التزامها بزيادة الاستثمارات الأمريكية في النمو الاقتصادي للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السفارة، في منشور على منصة اكس، إن "زيارة القائم بالأعمال هاريس إلى البصرة هذا الأسبوع كانت مثمرة للغاية، وشملت التواصل مع الشركاء العراقيين والاجتماع مع كبرى الشركات الأمريكية".



وأضافت أن "الزيارة تؤكد التزامنا المشترك بزيادة الاستثمارات الأمريكية في النمو الاقتصادي للعراق"، مبينة أن "الرسالة كانت واضحة، وهي أن العراق يمتلك إمكانات هائلة، وأن الشراكة القوية بين البلدين كفيلة بإطلاق العنان لهذه الإمكانات".