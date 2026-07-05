انت الان تتابع خبر صحيفة لندنية: العراق يلاحق 26 شخصية بينهم ثلاثة نواب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة في خبر تابعته الخليج 365، ان "الحكومة العراقية ماتزال تطارد 26 شخصية متهمة بالفساد، من بينهم 3 نواب تمكنوا من الهرب".

وأضافت ان "هؤلاء النواب رفعت عنهم الحصانة مع آخرين جرى اعتقالهم بأوامر من رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي دون تصويت المجلس، كون البرلمان في عطلة تشريعية".

وذكرت ان "النظام الداخلي لمجلس النواب يتيح لرئيسه رفع الحصانة عن جرائم مشهودة طبقاً لأوامر قضائية في حال كان البرلمان في عطلة تشريعية".