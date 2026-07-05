انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان يتسلم دعوة رسمية لزيارة تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي استقبل، اليوم الأحد، السفيرَ التركي لدى العراق أنيل بورا إنان"، مبينا انه "تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقِّق المصالح المشتركة للبلدين".

وتابع ان "رئيس مجلس النواب تسلم دعوةً رسميةً من رئيس مجلس الأمّة التركي الكبير نعمان كورتولموش؛ لزيارة الجمهورية التركية ولقاء المسؤولين فيها".

