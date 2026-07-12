انت الان تتابع خبر وزير الخارجية فؤاد حسين في السعودية.. ما السبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويرافق الوزير في الزيارة مستشار الأمن القومي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، إلى جانب وفدٍ متقدم من وزارة الخارجية، بحسب ما ورد في بيان للخارجية العراقية.



ومن المقرر أن يجري الوفد العراقي مباحثات سياسية وأمنية مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير آليات التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا للبيان.

